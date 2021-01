Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria préparerait deux départs inattendus !

Publié le 6 janvier 2021 à 9h45 par A.M.

Contraint de vendre afin d'équilibrer ses comptes, l'OM commence son dégraissage par les jeunes du club. Après Florian Chabrolle, ce sont Nemanja Radonjic et Marley Aké qui seraient sur le point de quitter le club phocéen.

Depuis l'ouverture du mercato, l'Olympique de Marseille fait essentiellement parler pour ses pistes. En quête d'un avant-centre et d'un latéral droit, le club phocéen multiplie les dossiers chauds. Toutefois, comme le rappelait récemment Jacques-Henri Eyraud, il va rapidement devoir se pencher sur la vente de joueurs. « On va voir s’il y a la possibilité de trouver des transaction intelligentes. Caleta-Car, Sanson, Kamara seront-ils vendus ? On verra s’il y a des offres. Mais il faut aussi être réaliste par rapport à ce qu’est ce marché avec la crise du coronavirus », confiait le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe .

Radonjic et Aké vers un prêt ?