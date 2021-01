Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria multiplie les pistes en attaque !

Publié le 6 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre durant le mercato d'hiver, l'OM multiplie les pistes dans le secteur offensif et semble déjà très actif dans ce dossier.

Alors que le mercato d'hiver a ouvert ses portes le 2 janvier, André Villas-Boas a rapidement affiché sa priorité pour l'OM : « On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l’attaquant . » Et visiblement, le club phocéen a déjà bien avancé en coulisses.

L'OM a déjà plusieurs pistes