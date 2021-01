Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle piste activée par Longoria au poste de buteur !

Publié le 5 janvier 2021 à 11h00 par G.d.S.S.

Désireux de recruter un nouveau buteur cet hiver pour apporter de la concurrence à Dario Benedetto, l’OM aurait des vues sur Christian Kouamé de la Fiorentina.

Comme l’a répété en boucle André Villas-Boas ces dernières semaines, l’OM cherche à recruter un buteur à moindre prix avant la fin du mercato hivernal : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », indiquait l’entraîneur portugais en décembre en conférence de presse. Du coup, Pablo Longoria s’active en coulisses notamment un vif intérêt porté à Arkadiusz Milik (Naples), mais le directeur sportif de l’OM pourrait tenter un autre coup en Italie…

Kouamé dans le viseur de l’OM