Mercato - OM : Quel doit être le dossier prioritaire de Longoria cet hiver ?

Publié le 5 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que l’OM soit en proie à des difficultés financières, André Villas-Boas et Pablo Longoria semblent travailler de concert afin de trouver les meilleurs moyens de renforcer l’effectif marseillais. Mais au vu des multiples dossiers étalés dans la presse, lequel doit être le plus urgent à boucler pour l’Olympique de Marseille ? C’est notre sondage du jour !

Malgré une situation financière pas vraiment florissante, l’OM est parvenu à attirer plusieurs joueurs lors du dernier mercato. De Michaël Cuisance à Leonardo Balerdi en passant par Luis Henrique notamment, l’OM s’est montré très actif sur le marché. Et bien que le club ait été éliminé de toute compétition continentale au cours de la première partie de saison, l’Olympique de Marseille semblerait être bien parti pour tenter une nouvelle fois de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. D’ailleurs, de passage en conférence de presse lundi, l’entraîneur de l’OM n’a pas caché que le recrutement d’un attaquant était un dossier ouvert par ses soins et ceux de Pablo Longoria, le directeur du football du club phocéen. « Milik ? On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato. On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l’attaquant ». Arkadiusz Milik est l’une des nombreuses options que l’OM étudierait en coulisse. À l’instar d’Olivier Giroud, ou de Gaëtan Laborde. Mais là ne résiderait pas l’unique dossier chaud du club phocéen.

Les prolongations, les ventes, les achats… Que doit faire Longoria ?

Ces derniers temps, la presse a évoqué avec insistance un intérêt des décideurs de l’OM pour Bryan Reynolds notamment, l’une des pistes activées par la direction dans l’optique de définitivement boucler la succession de Bouna Sarr au poste de latéral droit, parti au Bayern Munich lors des ultimes heures du mercato estival. Fabien Centonze ou encore Kenny Lala resteraient des possibilités, au même titre que l’arrière latéral américain du FC Dallas pour qui une arrivée à la Juventus ne serait plus inéluctable. Hormis les recrues, l’OM devrait régler des problèmes en interne. Premièrement, sur le plan financier, en parvenant à vendre un voire plusieurs joueurs dotés d’une belle valeur marchande. C’est le cas de Duje Caleta-Car, de Morgan Sanson ou encore de Boubacar Kamara qui auraient d’ailleurs la cote sur le marché. En outre, les prolongations de contrat de Florian Thauvin, de Jordan Amavi et d’André Villas-Boas, qui ne sont contractuellement liés à l’OM que jusqu’en juin prochain commencent à devenir urgentes.



