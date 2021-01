Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Giroud, Laborde... L’étau se resserre pour le dossier du buteur !

Publié le 5 janvier 2021 à 12h30 par A.C.

A la recherche d’un attaquant de pointe, l’Olympique de Marseille aurait activé plusieurs pistes en ce début de mercato hivernal. Elles mèneraient à l’étranger, mais Pablo Longoria serait même prêt à se servir en Ligue 1 !

André Villas-Boas a été plus que clair : il souhaite voir un attaquant de pointe arriver à l’Olympique de Marseille cet hiver. Avec Valère Germain désormais cantonné au poste d’ailier, le coach de l’OM peut en effet compter seulement sur Dario Benedetto comme buteur. « On manque d’un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position » a expliqué Villas-Boas. « On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça ». Toutefois, la situation économique de l’OM n’aide pas. Déjà avant la crise sanitaire les caisses du club étaient vides et les récents évènements ont donc empiré la chose. Ainsi, RMC Sport a récemment annonce que Longoria souhaiterait vendre plusieurs joueurs au cours de ce mois de janvier, afin d'avoir une plus grosse marge de manœuvre.

Milik beaucoup trop cher pour l’OM

La première piste évoquée concerne Arkadiusz Milik. En froid avec son club et en fin de contrat, l’attaquant pourrait en effet quitter le Napoli et Sport Italia assure qu’il intéresserait l’OM. Des informations confirmées dans la foulée par RMC Sport en France et par la plupart des quotidien sportifs en Italie. Pourtant, Villas-Boas n’a pas semblé très optimiste au moment d’évoquer cette piste. « Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important » a expliqué le coach de l’OM, en conférence de presse. « On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l'attaquant ». Ce mardi, Gianluca Di Marzio annonce que l’OM aurait présenté une offre de 6/7M€, mais les exigences particulièrement élevées du Napoli auraient finalement poussé Longoria à envisager d’autres pistes.

L’occasion Kouamé... sur le point de s’envoler

C’est pour cela qu’il aurait activé celle menant à Christian Kouamé ! Peu utilisé par Giuseppe Iachini puis pas Cesare Prandelli, l’attaquant devrait quitter la Fiorentina au cours de ce mercato hivernal. L’Équipe annonce dans son édition de ce mardi que cette situation aurait alerté l’Olympique de Marseille, expliquant qu'un prêt pourrait être envisagé pour Kouamé. Pourtant, l’OM semble avoir un large retard dans ce dossier. Tuttosport explique en effet que le Torino aurait déjà noué des contacts avec la Fiorentina et serait même en négociation avancée avec l'entourage du joueur. L’agent de l’Ivoirien se serait d’ailleurs présenté au siège du club florentin ce mardi, pour essayer d’accélérer les choses. Cette piste a d’ailleurs été confirmée par Sky Sport Italia , qui parle d’un prêt de Kouamé au Torino, avec une obligation d’achat fixée à 16M€.

« Laborde a un coût élevé, je ne pense pas qu'on puisse le faire »