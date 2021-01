Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a pris une décision fracassante dans le dossier Milik !

Publié le 5 janvier 2021 à 9h00 par A.C.

A la recherche d’un attaquant de pointe, Pablo Longoria aurait décidé de refermer la piste menant à Arkadiusz Milik.

André Villas-Boas l’a dit plusieurs fois : l’Olympique de Marseille a besoin d’un attaquant de pointe supplémentaire. Ainsi, Pablo Longoria aurait coché le nom d'Arkadiusz Milik, en fin de contrat avec le Napoli et qui a totalement été écarté depuis qu’il refuse de prolonger. Ce dossier semblait s’animer, mais Villas-Boas est finalement venu calmer les choses. « On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato » a expliqué le coach de l’OM, en conférence de presse. « On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l'attaquan t ».

Arkadiusz Milik, c’est fini ?