Mercato - OM : Longoria a un véritable boulevard pour cette piste à 18M€ !

Publié le 4 janvier 2021 à 23h45 par A.D.

L'OM serait en concurrence avec l'Inter et la Juventus pour Arkadiusz Milik. Alors que le Napoli ne voudrait pas descendre en dessous de 18M€ pour le transfert de son buteur polonais, les Nerazzurri et les Bianconeri ne devraient pas frapper avant cet été.

Pour venir épauler Dario Benedetto en attaque, Pablo Longoria serait en quête active d'un renfort. Dans cette optique, le Head of Football de l'OM aurait coché le nom d'Arkadiusz Milik. En difficulté à Naples, mais surtout en fin de contrat le 30 juin, le buteur polonais pourrait changer de club dès le mois de janvier. Et Pablo Longoria ne voudrait pas laisser passer cette occasion en or. D'autant qu'il pourrait avoir le champ totalement libre lors du mercato hivernal.

L'OM seul au monde pour Arkadiusz Milik ?