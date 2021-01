Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se lance dans un énorme chantier !

Publié le 4 janvier 2021 à 20h45 par D.M.

En plus d’un attaquant, l’OM voudrait attirer un défenseur lors de ce mercato hivernal. Pour renflouer ses caisses et passer à l’action, le club marseillais pourrait se séparer de plusieurs joueurs.

L’une des priorités de l’OM lors de ce mercato hivernal est clairement identifiée. Le club marseillais voudrait mettre la main sur un avant-centre de métier, capable d’épauler Dario Benedetto. Head of football , Pablo Longoria aurait activé plusieurs pistes à l’instar de Gaëtan Laborde (Montpellier) ou encore d’Arkadiusz Milik, qui voit son contrat avec le Napoli expirer à la fin de la saison. Malgré de grosses difficultés financières, les dirigeants phocéens voudraient également profiter du mercato hivernal pour renforcer le secteur défensif.

L'OM prêt à se séparer de joueurs pour se renforcer ?