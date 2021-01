Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait pensé à un étonnant coup en Premier League !

Publié le 4 janvier 2021 à 13h00 par T.M.

Cet hiver, l’OM pourrait se montrer actif, ayant notamment ciblé certains besoins pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas. Toutefois, cela n’empêcherait pas Pablo Longoria de regarder un peu partout pour trouver du sang neuf.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours, l’OM souhaiterait faire quelques emplettes durant ce mois de janvier pour offrir de nouvelles solutions. Dernièrement, L’Equipe faisait le point sur les désirs des Phocéens et ils seraient précis. La priorité de l’OM serait bien évidemment de trouver un attaquant axial, mais les besoins seraient également en défense avec l’envie de faire venir un arrière droit pour remplacer Bouna Sarr et un arrière gauche dans l’optique d’un possible départ de Jordan Amavi, en fin de contrat.

Un intérêt pour… Saliba ?

A la recherche de 3 renforts, l’OM regarderait tout de même ailleurs et notamment en défense centrale. En effet, selon les informations de Nice Matin, Pablo Longoria se serait notamment mêlé à la course pour William Saliba, qui ne joue pas à Arsenal. Alors qu’il était connu que l’ASSE était intéressée par son ancien joueur, ni les Verts, ni l’OM ne l’accueilleront. En effet, c’est l’OGC Nice qui aurait raflé la mise pour Saliba, qui devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison.