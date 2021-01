Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Derrière Milik, Longoria aurait bien un plan B !

Publié le 4 janvier 2021 à 10h45 par T.M.

Alors que l’OM souhaiterait notamment se renforcer avec Arkadiusz Milik, face à la complexité de ce dossier, Pablo Longoria pourrait bien devoir se tourner vers un plan B.

Cet été, l’une des priorités d’André Villas-Boas était d’avoir une autre solution que Dario Benedetto à la pointe de l’attaque. Alors que l’OM s’est renforcé offensivement avec Luis Henrique, le fait est que le Brésilien est avant tout un ailier. Un attaquant axial est donc toujours recherché sur la Canebière et celui-ci pourrait débarquer durant ce mercato hivernal. Mais qui sera l’heureux élu ? Pour répondre aux besoins de Villas-Boas, l’OM voudrait notamment se tourner vers Arkadiusz Milik (Naples). Toutefois, comme l’a révélé La Provence ce lundi, la piste menant au Polonais serait difficile à concrétiser notamment d’un point de vue financier.

Laborde plutôt que Milik ?