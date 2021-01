Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit la porte s’ouvrir pour cet attaquant !

Publié le 4 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Et si l’attaquant recherché par l’OM se nommait Gaëtan Laborde ? Du côté du joueur de Montpellier, la porte ne semble en tout cas pas fermée.

N’ayant toujours pas trouvé l’attaquant qu’il voulait tant, André Villas-Boas pourrait profiter du mercato hivernal pour résoudre ce problème. Mais qui pourrait venir à l’OM ? Alors que le marché vient d’ouvrir, Pablo Longoria se démène déjà pour répondre au besoin de l’entraîneur portugais. Ces derniers jours, la piste menant à Arkadiusz Milik a pris de l’ampleur, mais d’autres dossiers seraient également à l’étude. Sur la Canebière, on regarderait notamment du côté de Montpellier puisque des renseignements auraient été pris pour Gaëtan Laborde.

« Rien de fermé »