Mercato - PSG : Et si Neymar terminait sa carrière au PSG ?

Publié le 4 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Il y a quelques mois, il semble difficile Neymar poursuivre l’aventure au PSG. Aujourd’hui, la tendance a bien évolué au point même d’imaginer une possible fin de carrière dans la capitale. Explications.

A l’été 2019, Neymar a tout fait pour quitter le PSG et retrouver le FC Barcelone, regrettant visiblement son choix de quitter la Catalogne. Si cela ne s’est finalement pas fait, il semblait difficile de voir l’aventure se poursuivre entre le joueur de 28 ans et le club de la capitale. Mais la vérité d’hier est rarement celle d’aujourd’hui. En effet, désormais, Neymar est plus heureux que jamais au PSG. Et dans ce contexte, la porte serait notamment ouverte pour une prolongation de contrat, alors que le sien court actuellement jusqu’en 2022.

C’est loin d’être fini entre Neymar et le PSG ?