Mercato - Barcelone : Neymar à l'origine du marasme au Barça ?

Publié le 3 janvier 2021 à 14h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcleone, Emili Rousaud a pointé du doigt la mauvaise gestion du club catalan notamment sur le marché des transferts.

En 2017, le PSG assenait un gros coup au FC Barcelone en s’offrant Neymar contre un chèque de 222M€. Le début des soucis pour le club catalan, qui ne parvient pas à relever la tête. Comme indiqué par OK Diario , certains au sein de la formation blaugrana considéreraient que le départ de Neymar a été le point de départ des problèmes financiers et sportifs du FC Barcelone. En effet, pour remplacer le Brésilien, le club n’avait pas lésiné sur les moyens et avait dépensé près de 275M€ pour s’offrir Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, mais les deux joueurs n’ont jamais été au niveau. Le premier n’a jamais réussi à s’imposer et a été prêté la saison dernière au Bayern Munich, tandis que le second a connu de nombreuses blessures depuis son arrivée.

« L'argent laissé par Neymar a été investi dans deux joueurs, qui n'ont pas donné le résultat sportif attendu »