Mercato : PSG, Barcelone, Manchester United... Ça bouge pour Haaland !

Publié le 3 janvier 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Agé seulement de 20 ans, Erling Braut Haaland susciterait l’intérêt des plus grands clubs de la planète à l’instar du PSG, de Manchester United ou encore du FC Barcelone.

Le Borussia Dortmund pourrait vite devenir trop petit pour Erling Braut Haaland. Arrivé dans le club de la Ruhr en janvier 2020, l’attaquant norvégien a réussi à mettre tout le monde d’accord grâce à ses performances majuscules. Auteur de 13 buts en Bundesliga lors du précèdent exercice, le joueur de 20 ans en est déjà 10 cette saison et devrait améliorer son compteur en 2021. Mais désireux de remportées des trophées sur la scène européenne, Haaland pourrait vite plier bagages, malgré un contrat qui court jusqu’en 2024. Interrogé au début du mois de décembre sur l’avenir de son client, Mino Raiola avait laissé entendre qu’il pourrait quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre un club plus huppé. « Il est très heureux au Borussia Dortmund. Erling veut gagner la Ligue des champions. Quand il quittera le club, ce sera par ambition, pas pour l'argent. » Les rumeurs sur son avenir commencent à apparaître et nul doute que le dossier Haaland devrait animer le prochain mercato estival.

Plusieurs cadors européens ont coché le nom d'Haaland

Comme indiqué par L’Equipe ce samedi, les plus grands clubs européens suivent avec attention la situation d’Erling Braut Haaland. C’est notamment le cas du PSG, qui pourrait tenter de le recruter en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Nasser Al-Khelaïfi serait un grand fan de l’attaquant norvégien au même titre qu’Ole Gunnar Solskjaer. The Mirror annonce ce dimanche que Manchester United privilégierait la piste menant à l’international norvégien plutôt qu’à Jadon Sancho, autre joueur du BVB et piste de longue date du club anglais. Le Bayern Munich aurait également coché le nom du jeune prodige, mais c’est bien en Espagne que les rumeurs se font de plus en plus insistantes. Le Real Madrid suivrait depuis de nombreux mois les performances d’Haaland, mais la crise du Covid-19 et l’offensive prévue pour Kylian Mbappé en 2021 rendent impossible une arrivée du Norvégien cette année. La Casa Blanca pourrait donc attendre 2022 et l’entrée en vigueur de sa clause libératoire fixée à 75M€ pour passer à l’action. Une situation qui pourrait profiter à son grand rival : le FC Barcelone.

Rousaud en remet une couche sur une arrivée d'Haaland