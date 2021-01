Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture à 100M€ dans le dossier Haaland ?

Publié le 2 janvier 2021 à 14h45 par D.M.

Nasser Al-Khelaïfi suivrait les prestations d’Erling Braut Haaland, sous contrat jusqu’en 2024. Et le président du PSG pourrait bien avoir une grosse ouverture pour le buteur du Borussia Dortmund.

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé hésiterait à prolonger son contrat avec le PSG. Pour récolter un maximum d’argent, le club parisien pourrait donc prendre la décision de le laisser partir à la fin de la saison. Mais qui pour le remplacer sur le front de l’attaque ? Plusieurs noms sont évoqués à l’instar de Lionel Messi ou encore d’Erling Braut Haaland. Comme indiqué par L’Equipe ce samedi, Nasser Al-Khelaïfi apprécierait énormément le profil du Norvégien, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. Arrivé dans le club de la Ruhr en janvier 2020, Haaland se questionnerait déjà sur son avenir et un départ pourrait intervenir à la fin de la saison.

Haaland ne cacherait pas ses doutes