Mercato - OM : Longoria serait passé à l’action pour cette piste à 0€ !

Publié le 2 janvier 2021 à 12h00 par Th.B.

Intéressé par le profil et la situation sportive de Demarai Gray à Leicester, Pablo Longoria travaillerait déjà sur ce dossier pour une arrivée gratuite à l’OM pour l’été prochain. Les premiers contacts auraient été noués !

À l’affût des bons plans sur le marché des transferts, l’OM se serait récemment penché sur plusieurs dossiers qui ont tous une particularité : la gratuité. En effet, à la fin de la saison, de nombreux joueurs verront leurs contrats arriver à expiration. En ces temps inédits en chamboulés par la crise financière engendrée par le crise sanitaire liée au Covid-19, l’OM a vu un gros trou se former dans ses finances. Pour parvenir à renforcer l’effectif d’André Villas-Boas sans avoir le besoin de boucler de gros et onéreux transferts sur le marché, l’OM opte pour les prêts et les joueurs libres de tout contrat. En juin prochain, ce sera le cas de Demarai Gray, milieu offensif de Leicester City de 24 ans avec qui il n’a disputé qu’une rencontre de Premier League et une autre de Carabao Cup cette saison. The Sun dévoilait vendredi l’intérêt de l’OM pour l’Anglais qui a depuis été confirmé par France Football.

L’OM a ouvert les discussions avec Demarai Gray !