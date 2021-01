Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait tenter un joli coup à 0€ en Premier League !

Publié le 1 janvier 2021 à 21h00 par B.C.

Alors qu’il ne souhaite pas prolonger son bail courant jusqu’à la fin de la saison avec Leicester, Demarai Gray figurerait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, mais Pablo Longoria n’est pas le seul intéressé par l’attaquant.

L’été dernier, l’OM a réussi à se renforcer en misant notamment sur l’arrivée de joueurs libres ou prêtés. Une stratégie qui devrait être encore d’actualité à l’avenir du côté de Marseille, puisque les finances du club sont dans le rouge avec la crise du Covid-19. Désireux de se renforcer dès le mois de janvier, André Villas-Boas a d’ailleurs annoncé la couleur avant la trêve hivernale : « Si on peut, on va continuer à chercher un attaquant de référence pour avoir plusieurs options. On va regarder si ça bouge sur nos joueurs, si c'est le cas, on cherchera quelqu'un en prêt. Il n'y aura pas d’achat. » Mais l’OM pourrait également se montrer actif dans les prochaines semaines en vue de la nouvelle saison à venir…

L’OM surveillerait Demarai Gray