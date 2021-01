Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel attaquant faut-il absolument recruter cet hiver ?

Publié le 1 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Désireux de se renforcer en attaque cet hiver, l’OM aurait déjà activé plusieurs pistes à cet effet ces dernières semaines. Mais parmi elles, laquelle Pablo Longoria doit-il envisager de boucler en priorité ? Venez voter à notre sondage du jour.

« Si on peut, on va continuer à chercher un attaquant de référence pour avoir plusieurs options. On va regarder si ça bouge sur nos joueurs, si c'est le cas, on cherchera quelqu'un en prêt. Il n'y aura pas d'achat », expliquait récemment André Villas-Boas en conférence de presse, affichant donc clairement son envie de recruter un nouveau buteur à l’OM durant le mercato de janvier, et ce malgré les moyens financiers très limités du club phocéen. Et parmi les profils annoncés dans le viseur de Pablo Longoria ces dernières semaines, lequel faut-il absolument recruter à l’OM ?

Le casting des attaquants pour l’OM

Miseriez-vous en priorité sur Arkadiusz Milik (Naples), qui serait la nouvelle piste chaude activée par Pablo Longoria à en croire les dernières révélations de RMC Sport ? Faut-il plutôt opter pour Olivier Giroud, qui arrivera bientôt en fin de contrat avec Chelsea ? Sinon, parmi les autres profils annoncés en lien avec l’OM, opteriez-vous plutôt Boulaye Dia (Reims), Islam Slimani (Leicester) ou encore Diego Rolan (Deportivo La Corogne) ? À moins qu’il ne faille conforter Dario Benedetto dans un rôle de titulaire indiscutable en ne recrutant personne…



Et vous, quel buteur prendriez-vous cet hiver à l’OM ?