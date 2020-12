Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’active pour cette nouvelle piste chaude à 10M€ !

Publié le 31 décembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM aurait désormais coché le nom d’Arkadiusz Milik pour renforcer son attaque cet hiver, l’Atlético de Madrid aurait également des vues sur le buteur polonais de Naples. Et un transfert à hauteur de 10M€ pourrait finalement suffire pour boucler l’opération…

Depuis le début de la saison, Dario Benedetto peine à retrouver son efficacité à la pointe de l’attaque de l’OM, puisque l’ancien joueur de Boca Juniors ne compte que 3 réalisations en Ligue 1. D’ailleurs, André Villas-Boas n’a pas caché ces dernières semaines son envie d’attirer un nouveau profil à ce poste durant le mercato hivernal, Luis Henrique étant finalement incapable d’apporter satisfaction en tant que numéro 9 : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », indiquait l’entraîneur marseillais début décembre. Et pour se faire, l’OM se serait lancé à la poursuite d’un buteur de Serie A.

L’OM veut attirer Milik

Comme l’a révélé RMC Sport ce jeudi matin, Pablo Longoria aurait coché le nom d’Arkadiusz Milik (26 ans) pour l’OM, d’autant que le buteur polonais présente l’avantage d’arriver en fin de contrat dans six mois avec le Napoli. Mais le club italien refusant de céder gratuitement Milik sur le marché, le directeur sportif de l’OM devrait finalement tenter de l’attirer sous la forme d’un prêt en janvier afin que Naples puisse prolonger son contrat d’une année pour mieux le mettre en valeur avant de le vendre en fin de saison. Une formule qui devrait d’ailleurs coïncider avec les capacités financières actuelles très limitées de l’OM. Et malgré ce scénario décrit par RMC Sport, la presse italienne n’exclut pas un transfert sec dès cet hiver pour Arkadiusz Milik.

Un profil disponible pour 10M€, l'Atlético en embuscade