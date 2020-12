Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel va dégainer une offre de 2M€ pour l'un de ses anciens joueurs !

Publié le 31 décembre 2020 à 10h30 par A.M.

En quête de renforts sur le mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne ne manquerait pas d'idée en coulisses. Claude Puel s'intéresserait notamment à Kamal Sowah (20 ans), milieu de terrain offensif qui appartient à Leicester.

Après une première partie de saison poussive, l'AS Saint-Etienne espère redresser la barre en 2021 et rapidement écarter toute menace de relégation. Cela passe notamment par le recrutement de plusieurs renforts. Dans cette optique, deux postes sont ciblés en priorité à savoir la défense centrale et l'attaque. Et pour cause, le départ de Wesley Fofana n'a jamais été compensé tandis que l'ASSE a connu un échec l'été dernier pour le recrutement d'un attaquant, le prêt de M'Baye Niang ayant capoté dans les derniers instants. C'est ainsi que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Verts négocient avec Zamalek pour Mostafa Mohamed, et s'intéressent à William Saliba et Edgar Ié.

L'ASSE s'intéresse à Sowah