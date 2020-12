Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le premier renfort hivernal de Claude Puel se précise !

Publié le 29 décembre 2020 à 7h15 par B.C.

Comme vous l’a révélé le10sport.com ce lundi, l’ASSE est passée à l’action pour Mostafa Mohamed, joueur du FC Zamalek. À en croire le journaliste de France Football Nabil Djellit, le joueur serait déterminé à rejoindre Saint-Etienne.

Désireux de se renforcer en attaque, Claude Puel multiplie les pistes pour le mercato hivernal. Alors que l’ASSE s’intéresse à Islam Slimani selon nos informations, Mostafa Mohamed figure également sur la short-list stéphanoise. Comme vous l’a révélé le10sport.com ce lundi, l’ASSE a même entamé les négociations avec le FC Zamalek pour s’attacher les services de l’avant-centre égyptien, une information confirmée dans la foulée par France Football . Journaliste pour l’hebdomadaire français, Nabil Djellit en a dit plus sur cette piste.

« De source sûre, il est intéressé par l’ASSE »