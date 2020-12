Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est bien passé à l'action pour cet attaquant !

Publié le 28 décembre 2020 à 22h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, l’ASSE négocie avec le FC Zamalek pour le transfert de Mostafa Mohamed. Directeur des médias du club égyptien, Essam Salem a indiqué que le club stéphanois avait formulé une nouvelle offre.

En grande difficulté cette saison, l’ASSE voudrait profiter du mercato hivernal pour renforcer son secteur offensif. Comme annoncé par le 10 Sport le 18 décembre dernier, le club stéphanois travaille toujours sur la piste menant à Islam Slimani (Leicester). Parallèlement à ce dossier, l’ASSE songe à Mostafa Mohamed. Toujours selon nos informations, Jean-Luc Buisine, directeur du recrutement de l’ASSE, s’est rendu en Egypte afin de négocier l’arrivée du joueur du FC Zamalek. Pour financer cette opération, la formation entraînée par Claude Puel pourrait se séparer de Wahbi Khazri, qui dispose d’une belle valeur marchande.

Une offre de 4M€ de l'ASSE pour Mohamed ?