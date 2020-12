Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE: Puel tout proche de boucler un renfort inattendu à 5M€ ?

Publié le 26 décembre 2020 à 13h45 par D.M.

A la recherche d’un attaquant, l’ASSE aurait formulé une offre pour tenter d’attirer Mostafa Mohamed, qui évolue en Egypte, au FC Zamalek.

L’ASSE a vécu une première partie de saison compliquée. Après des débuts prometteurs, la jeune équipe stéphanoise s’est effondrée et flirte dangereusement avec la zone de relégation. Le mercato hivernal tombe à pic pour les dirigeants et Claude Puel, qui chercheront à renforcer l’effectif. Comme indiqué par But Football Club , l’ASSE voudrait profiter de cette fenêtre de tir pour attirer un défenseur central, qui pourrait être William Saliba, et un avant-centre. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, les dirigeants ont coché le nom d'Islam Slimani (Leicester), mais la formation stéphanoise serait proche de boucler l’arrivée d’un international égyptien.

Un joueur égyptien de 23 ans sur les tablettes de l'ASSE ?