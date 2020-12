Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le clan Caïazzo s’activerait pour Islam Slimani !

Publié le 25 décembre 2020 à 22h00 par T.M.

A la recherche d’un numéro 9, l’ASSE pense notamment à Islam Slimani. Et alors que le mercato hivernal approche, les Verts s’activerait bel et bien coulisses pour l’Algérien.

Après un très bon début de saison, l’ASSE a ensuite enchainé une grosse série de défaites. Alors que cela va désormais un peu mieux pur les hommes de Claude Puel, qui ne perdent plus, cela n’est toujours pas ça. Pendant cette trêve hivernal, l’entraîneur stéphanois devra donc trouver le levier pour inverser la tendance. Peut-être que cela passera par l’arrivée de nouveaux joueurs durant le mois de janvier. L’ASSE en aurait besoin, ayant notamment des difficultés au poste de numéro 9, suite notamment à l’échec du dossier M’Baye Niang. Un buteur pourrait donc rejoindre le Forez, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le dossier Islam Slimani (Leicester) est notamment ouvert.

Slimani ou Bojan ?