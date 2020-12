Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du licenciement de Thomas Tuchel révélés !

Publié le 25 décembre 2020 à 19h30 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino sera sur le banc du PSG après la trêve hivernale en janvier 2021, les raisons du départ de Thomas Tuchel à six mois de la fin de son contrat commencent à être connues. Et le moins que l’on puisse dire est que bon nombre de choses étaient reprochées à l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

Ce n’est désormais plus un secret : Thomas Tuchel ne sera plus sur le banc du PSG en seconde partie de saison. En effet, si son renvoi n’a pas encore été annoncé par le club de la capitale à l’heure où nous écrivons ces lignes, Kylian Mbappé a officialisé la nouvelle ce jeudi en postant une story sur Instagram dans laquelle il remercie l’Allemand pour son travail à Paris. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’ancien technicien du Borussia Dortmund a appris son départ dans la nuit de mercredi à jeudi, après le match des Parisiens contre Strasbourg au Parc des Princes (4-0). Dans la foulée, un accord a été trouvé avec Mauricio Pochettino, qui prendra les rênes du PSG en paraphant un contrat de deux ans et demi. Beaucoup d’observateurs n’ont pas caché leur surprise quant au timing du renvoi de Thomas Tuchel, à la veille de Noël. Cependant, comme le précise Romain Molina dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, la direction du PSG souhaitait absolument attendre la fin de la première partie de saison pour lui apprendre la nouvelle, chose qui a donc été faite. Et pas question pour le board parisien d’attendre un jour de plus tant la liste des reproches faits à l’Allemand était longue…

Une communication qui agaçait et une relation tendue avec Leonardo

Tout le monde se souvient de la passe d’arme médiatique entre Thomas Tuchel et Leonardo en début de saison, au cours de laquelle le premier avait vivement pointé du doigt la gestion du mercato estival parisien du second, avant que celui-ci n’enregistre finalement trois arrivées dans les dernières heures de cette période des transferts. Néanmoins, cela ne serait qu’un épisode d’un profond agacement en interne face à la manière de communiquer de l’entraineur allemand. En effet, comme l’explique Le Parisien , la façon dont communiquait Thomas Tuchel irritait depuis plusieurs mois au sein du PSG, sa sortie sur le mercato estival n’étant que le point d’orgue de cela. Celle-ci était d’ailleurs l’incarnation des tensions profondes entre Leonardo et l’Allemand. D’après Le Parisien , Thomas Tuchel aurait appris par le biais de la presse les arrivées de certaines recrues, tandis que l’ancien dirigeant de l’AC Milan travaillait dans le secret, sans communiquer avec son entraîneur. Dans ce contexte, il était évident que l’un des deux hommes devait partir, et c’est finalement l’Allemand qui a fait les frais de cette situation, à six mois de la fin de son contrat, dans un contexte où la direction francilienne s’inquiétait des résultats en ce début de saison, notamment la troisième place en Ligue 1 à la trêve hivernale.

Un vestiaire dubitatif face aux méthodes de Thomas Tuchel

De plus, la direction parisienne reprochait à Thomas Tuchel et à son staff les blessures trop récurrentes des joueurs. Les méthodes de travail de l’ex-entraîneur parisien n’étaient pas vues d’un bon oeil par l’état-major parisien, mais aussi par les joueurs comme l’explique Le Parisien . En effet, le travail tactique de Thomas Tuchel ne s’avérait pas être assez élaboré à leur goût, une partie du vestiaire considérant que le plan de jeu de l’Allemand était bien trop simpliste et consistait simplement à donner le ballon à Neymar et à Kylian Mbappé. Cela n’était pas non plus apprécié par la direction du PSG, qui souhaite voir un jeu offensif et spectaculaire être développé. Cette version est confirmée par Romain Molina, qui explique que les joueurs se seraient fréquemment plaint de la qualité des entraînements, du manque de préparation physique et de la préparation minimale de certaines rencontres. Enfin, l’approche tactique de Thomas Tuchel aurait été remise en question au sein même du vestiaire, certains de ses choix étant incompris par plusieurs joueurs d’après Romain Molina. Par exemple, l'interversion des postes de Marquinhos et Danilo Pereira n’aurait pas été du goût de tous, tout comme le schéma en 3-5-2 installé par le natif de Krumbach au cours de ses derniers matchs à la tête du PSG. Par conséquent, les joueurs auraient fait remonter ces problèmes à la direction francilienne, qui les aurait ensuite fait remonter à Doha, où l’Emir a alors tranché dans le sens d’un renvoi de Thomas Tuchel.

Le match contre l’Istanbul Başakşehir, le point de non-retour ?

Du reste, un épisode en particulier aurait fait office de point de rupture définitif entre le vestiaire du club de la capitale et Thomas Tuchel : le match contre l’Istanbul Başakşehir en Ligue des Champions disputé au Parc des Princes le mardi 9 décembre. Pour rappel, cette rencontre avait été frappée par un incident à caractère raciste, le quatrième arbitre de la rencontre ayant désigné Pierre Achille Webo, adjoint du club turc, par sa couleur de peau. L’ensemble des vingt-deux acteurs de la rencontre avait alors décidé de quitter le terrain, et le match ne s’est finalement terminé que le lendemain avec une victoire 5-1 du PSG. Mais cet épisode aurait conduit Thomas Tuchel a complètement perdre son groupe d’après Romain Molina, pour la simple et bonne raison que l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund était opposé au fait que ses joueurs quittent la pelouse en même temps que les joueurs turcs. L’Allemand aurait expliqué que le fait de rester sur le terrain permettrait éventuellement au PSG de gagner la rencontre sur tapis vert, discours dans lequel il aurait été soutenu par ses adjoints, dont Zoumana Camara. Cependant, cette manière de penser aurait profondément choqué les joueurs parisiens, avec lesquels une cassure irrémédiable se serait produite à ce moment-là, pour le résultat qu'on connait de nos jours et qui devrait être officialisé dans les heures à venir.