Mercato - PSG : Le Fair-play financier jouerait déjà de sales tours à Pochettino !

Publié le 26 décembre 2020 à 13h30 par Th.B.

Pressenti pour prendre la succession de Thomas Tuchel au PSG, Mauricio Pochettino ferait du recrutement de Christian Eriksen et de Dele Alli deux priorités. Mais l’UEFA, via le Fair-play financier, pourrait lui mettre des bâtons dans les roues.

Certes, le PSG n’a toujours pas officialisé le départ de Thomas Tuchel. Cependant, dans la nuit de mardi à mercredi, Leonardo a fait savoir à l’Allemand que son aventure parisienne arrivait à sa fin alors que son contrat courrait jusqu’en juin prochain, comme le10sport.com vous l’a affirmé jeudi sur les coups de midi. Quelques heures plus tard, Kylian Mbappé officialisait la chose sur son compte Instagram par le biais d’une Story alors que le PSG n’a pas dit un mot sur la question. « C'est malheureusement la loi du football, mais personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach » . Après Mbappé, Timothée Pembelé a suivi son aîné en utilisant son compte Instagram pour remercier le désormais ex-entraîneur du PSG. « Merci coach pour mes débuts en pro et bonne chance pour la suite ». Très vite, Mauricio Pochettino est devenu le successeur pressenti et le10sport.com vous révélait en exclusivité que l’Argentin avait donné son accord pour un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2023. L’ancien coach de Tottenham, sans club depuis son éviction en novembre 2019 aurait déjà quelques idées sur le marché des transferts. En plus de son compatriote Lionel Messi qu’il aimerait voir débarquer au PSG d’après Le Parisien , le technicien argentin en pincerait pour ses deux anciens joueurs lorsqu’il était en poste à Tottenham, à savoir Dele Alli et Christian Eriksen.

Dele Alli et Christian Eriksen, les heureux élus de Mauricio Pochettino ?

Vendredi soir, The Sun a fait passer une information de la plus haute importance. D’après le tabloïd britannique, Dele Alli serait tout simplement la priorité de Mauricio Pochettino. Certes, le PSG n’a pas attendu la possible nomination de Pochettino pour s’intéresser à l’international anglais qui figurerait sur ses tablettes depuis le mercato estival. Néanmoins, l’arrivée de l’entraîneur argentin au PSG multiplierait les chances du club parisien de mettre la main sur le milieu offensif qui n’entre plus dans les plans de José Mourinho depuis le coup d’envoi de la saison. D’après le Corriere dello Sport , Mauricio Pochettino devrait s’entretenir très rapidement avec son nouveau directeur sportif Leonardo afin d’évoquer la question du mercato. Le dossier de Christian serait susceptible d’être mis sur la table, l’entraîneur appréciant toujours le profil de son ancien joueur à Tottenham qui semble en perdition à l’Inter. Mais quoi qu’il en soit, que ce soit pour Dele Alli ou Christian Eriksen, ces dossiers s’annonceraient compliqués.

La question financière, le casse-tête de Pochettino ?