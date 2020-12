Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La première recrue de Pochettino est déjà identifiée !

Publié le 26 décembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors qu'il devrait prendre la succession de Thomas Tuchel sur le banc du PSG dans les prochaines heures, Mauricio Pochettino aurait d'ores et déjà ciblé sa priorité lors du mercato hivernal, et compterait ainsi s'attacher les services de ses anciens protégés à Tottenham.

Quelques mois après avoir réussi la plus belle saison de l'histoire du PSG avec une finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel a été licencié ce jeudi, deux ans et demi après son arrivée sur le banc parisien. Le technicien allemand paierait son début de saison en demi-teinte, sa relation avec Leonardo, mais surtout une interview accordée au média allemand Sport1 , sans avoir l'autorisation préalable du service communication du PSG. Le successeur de l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund devrait être Mauricio Pochettino qui, comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com, s'engagera pour deux ans et demi. Une arrivée du technicien argentin qui pourrait débloquer certains dossiers du mercato, notamment concernant ses anciens joueurs à Tottenham. Alors que cela pourrait favoriser l'arrivée de Christian Eriksen, il en serait de même avec Dele Alli.

Dele Alli première recrue de Pochettino ?