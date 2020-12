Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino préparerait déjà un coup colossal à 120M€ !

Publié le 25 décembre 2020 à 21h30 par A.D.

Après avoir décidé de licencier Thomas Tuchel, le PSG va placer Mauricio Pochettino sur son banc. Alors qu'il n'a pas encore posé ses valises à Paris, le coach argentin aurait déjà une requête pour le mercato : Harry Kane.

Malgré une saison 2019-2020 quasiment parfaite et une première finale de Ligue des Champions pour le PSG, Thomas Tuchel n'ira pas au bout de l'exercice en cours. Après la victoire contre Strasbourg (4-0), le coach allemand a été démis de ses fonctions d'entraineur du PSG par sa direction. Pour remplacer Tuchel, les hautes sphères parisiennes ont décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les dirigeants du PSG ont trouvé un accord pour un engagement de deux saisons et demi avec le technicien argentin. Et alors qu'il n'est pas encore installé sur le banc parisien, Mauricio Pochettino aurait déjà une idée bien précise des joueurs qu'il voudrait ajouter à son futur effectif.

Pochettino voudrait prendre Kane dans ses valises