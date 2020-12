Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen, recrues... Un gros recrutement à prévoir pour Pochettino ?

Publié le 25 décembre 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 25 décembre 2020 à 18h46

Alors que le PSG devrait très prochainement vivre une révolution avec l’arrivée de Mauricio Pochettino en lieu et place de Thomas Tuchel, Leonardo commencerait d’ores et déjà à s’activer de son côté dans l’optique de renforcer l’effectif du club de la capitale en janvier.

Après un début de saison poussif, l’état-major du PSG a décidé de trancher dans le vif en démettant Thomas Tuchel de ses fonctions à six mois de la fin de son contrat. Comme cela a été révélé par la presse ce jeudi, le technicien allemand va officiellement quitter le club de la capitale dans les prochaines heures, Kylian Mbappé ayant même d’ores et déjà fait ses adieux à son entraîneur sur Instagram. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Thomas Tuchel a appris son départ mercredi, à l’issue de la victoire du PSG contre Strasbourg (4-0), lors d’une réunion organisée dans la nuit en présence de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Et le moins que l’on puisse dire est que la question du successeur de l’entraîneur allemand ne s’est pas posée longtemps puisqu’un accord a été trouvé avec Mauricio Pochettino dans la même nuit afin qu’il prenne les rênes du PSG pendant deux ans et demi.

Un PSG actif sur le marché des transferts cet hiver !

Ainsi, au milieu de cette saison 2020/2021 et en pleine trêve hivernale, la direction du PSG a décidé d’opérer un grand virage afin de redresser la barre après une première partie d’exercice loin d’être convaincante, avec notamment une troisième place en Ligue 1 à la trêve hivernale. Toutefois, il se pourrait que l’arrivée de l’ancien entraîneur de Tottenham soit loin d’être la seule nouveauté au sein du club de la capitale en ce début d’année 2021. Et pour cause, alors que la fenêtre hivernale des transferts débutera officiellement le 2 janvier prochain, la direction du PSG aurait la ferme intention de profiter de celle-ci pour renforcer son effectif. Comme l’explique Le Parisien dans ses colonnes ce vendredi, le mercato d’hiver des champions de France en titre sera actif. Le PSG souhaiterait en effet saisir le maximum de bonnes opportunités sur le marché, et ce en dépit du contexte financier délicat lié à la pandémie de Covid-19. Toute l’interrogation est maintenant de savoir vers quelles opportunités l’écurie francilienne se tournera en ce mois de mercato, mais l’une d’entre-elles pourraient s’avérer être Christian Eriksen, qui partira de l’Inter cet hiver comme l’a annoncé Giuseppe Marotta ce mercredi au micro de Sky Sport .

Christian Eriksen serait bien ciblé, mais…