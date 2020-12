Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Christian Erkisen !

Publié le 23 décembre 2020 à 18h45 par H.G. mis à jour le 23 décembre 2020 à 18h49

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Christian Eriksen depuis maintenant plusieurs semaines, le club de la capitale pourrait bien bénéficier d’une fenêtre de tir dans ce dossier puisque l’Inter est officiellement ouverte à l’idée de se séparer du Danois dès cet hiver.

Arrivé à l’Inter il y a près d’un an en provenance de Tottenham, Christian Eriksen vit une véritable traversée du désert chez les Nerazzurri . Et pour cause, l’international danois n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte et ne peut se contenter que de simples bouts de matchs. Logiquement, l’ancien joueur des Spurs vit mal sa situation, et il est ainsi annoncé de longue date qu’il pourrait quitter l’écurie lombarde dès cet hiver. Le PSG et Arsenal seraient intéressés par la perspective de le relancer, tandis que Tuttosport a tout récemment annoncé que Christian Eriksen serait justement davantage partant pour rejoindre le club de la capitale.

« Christian Eriksen partira en janvier »