Mercato - OM : Eyraud lève le voile sur le mystère Paul Aldridge !

Publié le 23 décembre 2020 à 16h00 par A.M.

Arrivé à l'OM il y a quasiment un an pour épauler Jacques-Henri Eyraud, Paul Aldridge suscite toujours de nombreuses interrogation. Mais le président olympien lève le voile sur le rôle du dirigeant anglais.

C'est une arrivée passée inaperçue qui a fini par provoquer de grosses tensions. En effet, en janvier dernier, Jacques-Henri Eyraud a décidé d'attirer Paul Aldridge au sein de la direction de l'OM. Son rôle précis n'a jamais été identifié clairement, mais il a rapidement été suggéré que le dirigeant anglais arrivait pour faciliter la vente de joueurs vers la Premier League, empiétant ainsi sur les fonctions d'Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l'OM à ce moment-là. Et cela n'a pas du tout plu à André Villas-Boas qui n'a pas hésité à vivement critiquer l'arrivée de Paul Aldridge, mettant même son avenir dans la balance si cela provoquait le départ du Basque. Finalement, le Portugais est resté, mais les doutes subsistent au sujet de l'ancien dirigeant de Bolton. Plusieurs rumeurs ont circulé à son sujet comme la possibilité qu'il soit là pour faciliter la vente de l'OM. Mais un an après l'arrivée de Paul Aldridge, Frank McCourt est toujours propriétaire du club phocéen, et aucun joueur n'a été vendu en Premier League. De quoi susciter de nombreuses interrogations concernant le rôle concret de l'Anglais. Mais Jacques-Henri Eyraud explique le travail de Paul Aldridge.

Eyraud en dit plus sur Aldridge