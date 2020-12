Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce d'Eyraud sur l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 23 décembre 2020 à 9h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l'OM, André Villas-Boas commencerait à reconsidérer son avenir et envisagerait de prolonger son bail. Une situation qui réjouit Jacques-Henri Eyraud.

Ce sera probablement le gros dossier de l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. En effet, le contrat d'André Villas-Boas prend fin en juin prochain et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé. Malgré tout, alors que voir rester le Portugais sur le banc de l'OM au-delà de son bail semblait totalement inenvisageable il y a encore quelques mois suite à l'épisode du départ d'Andoni Zubizarreta, la donne semble avoir changé. En effet, ces derniers jours, l'ancien entraîneur du FC Porto a répété à plusieurs reprises qu'il n'écartait aucune option pour son avenir, y compris celle de prolonger à l'OM. Et Jacques-Henri Eyraud semble bien décidé à tout faire pour conserver André Villas-Boas.

«Je souhaite qu’André poursuive son aventure à l’OM»