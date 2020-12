Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme indice lâché pas Villas-Boas sur son avenir !

Publié le 12 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

A l'occasion de son passage en conférence de presse, André Villas-Boas a été interrogé sur son avenir et laisse entendre qu'il travaille déjà pour la saison prochaine.

En mai dernier, lorsqu'Andoni Zubizarreta a quitté l'OM, l'avenir d'André Villas-Boas ne semblait faire aucun doute, le technicien portugais ayant lié son avenir à celui de l'ancien directeur sportif marseillais. Et pourtant, convaincu par ses joueurs, et la perspective de disputer la Ligue des Champions, Villas-Boas est bien resté, en repoussant toutefois une offre de prolongation. Son contrat prenant fin en juin prochain, la tendance était donc à une dernière saison de l'ancien entraîneur du FC Porto sur le banc de l'OM avant de partir. Mais ces derniers jours, l'idée d'une prolongation de contrat semblait faire son chemin dans l'esprit d'André Villas-Boas qui lâche un indice allant en ce sens.

«On travaille déjà sur le futur du club, notamment avec Pablo»