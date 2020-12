Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar est prévenu pour une arrivée de Messi au PSG !

Publié le 12 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Neymar a affiché sa volonté d'évoluer à nouveau avec Lionel Messi, Victor Font douche les espoirs du Brésilien et assure qu'il prolongera La Pulga s'il est élu à la présidence du Barça.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Voilà la bombe lâchée par Neymar qui a affolé le monde du football. Le Brésilien veut rejouer avec Lionel Messi, et cela passe par un transfert de La Pulga au PSG dont le contrat à Barcelone prend fin en juin prochain. Mais cela dépendra en grande partie du nom du futur président du Barça dont les élections se dérouleront le 24 janvier prochain. Et Victor Font assure qu'il fera tout pour conserver Lionel Messi.

Victor Font annonce qu'il gardera Lionel Messi