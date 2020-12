Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt est poussé vers la sortie !

Publié le 12 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Légende de l'OM, Chris Waddle espère que Frank McCourt cèdera sa place à un riche investisseur afin que le club phocéen revienne sur le devant de la scène.

En octobre 2016, Frank McCourt a racheté l'Olympique de Marseille et affiché de grandes ambitions. Un peu plus de quatre ans plus tard et après une terrible désillusion en Ligue des Champions, le projet McCourt semble connaître un sérieux coup d'arrêt notamment d'un point de vue financier puisque l'OM est dans l'obligation de vendre ses meilleurs joueurs. Une situation qui attriste Chris Waddle qui aimerait voir débarquer un nouvel investisseur à Marseille.

«Espérons qu'un investisseur puisse arriver avec beaucoup d'argent»