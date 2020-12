Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Ça se confirme pour Laurent Blanc !

Publié le 11 décembre 2020 à 20h45 par T.M.

Alors que Laurent Blanc a refusé de reprendre du service au FC Nantes, son avenir pourrait finalement s’écrire du côté de Toronto.

Le retour serait-il enfin proche pour Laurent Blanc ? Après un peu plus de 4 ans sans entraîner, le technicien français voit les choses s’animer autour de lui. Ces derniers jours, il a été annoncé comme la priorité numéro 1 de Waldemar Kita pour venir remplacer Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes. Une proposition refusée par le Cévenol selon les informations du 10 Sport. Et à défaut de se relancer en Ligue 1, Laurent Blanc pourrait filer du côté de la MLS. En effet, selon les dernières informations, Toronto penserait à l’ancien sélectionneur de l’équipe de France pour venir s’asseoir sur son banc de touche.

Blanc tenté ?