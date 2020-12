Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal reconnait une énorme erreur avec Ajrourdi !

Publié le 11 décembre 2020 à 10h15 par T.M.

Intéressés par le rachat de l’OM, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi n’ont toujours pas réussi. Pourquoi ? L’ancien patron du RCT croit connaitre la réponse.

Aujourd’hui, l’OM est toujours propriété de Frank McCourt. Un fait que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi aimeraient bien changer. En effet, depuis cet été, les deux collaborateurs font le forcing pour faire plier l’Américain et ainsi reprendre le club phocéen. Toutefois, cela n’a pas fonctionné, mais l’espoir n’a toujours pas disparu du côté de Boudjellal, qui reconnait toutefois que cela sera compliqué face à McCourt. « Aujourd’hui force est de constater que Frank McCourt ne veut pas vendre. Mais on ne lâche pas, on attend. L’OM, ça fait rêver. Mais faut qu’il y ait vendeur », a-t-il reconnu pour CNews .

« On s’est trompé »