Mercato - OM : Boudjellal fait une nouvelle annonce fracassante sur McCourt !

Publié le 11 décembre 2020 à 9h15 par T.M.

Pour le rachat de l’OM, Mourad Boudjellal ne lâche rien. Toutefois, bien qu’il rêve de débarquer à la tête du club phocéen, il reconnait que face à Frank McCourt, cela sera très compliqué.

Cet été, Mourad Boudjellal avait été à l’initiative de l’énorme feuilleton autour du rachat de l’OM. En effet, l’ancien patron du RCT avait fait savoir qu’il était porteur d’un projet pharaonique pour reprendre le club phocéen à Frank McCourt. Avec Mohamed Ayachi Ajroudi, ils ont tout tenté pour faire céder l’Américain, en vain. Toutefois, alors que les mois ont passé, l’envie reste la même. A l’occasion de la sortie de son livre, Boudjellal a fait son retour dans les médias et relancé le dossier de la vente de l’OM. Néanmoins, aujourd’hui, on ne semble plus si certain que cela d’arriver à racheter le club phocéen.

« Force est de constater que Frank McCourt ne veut pas vendre »