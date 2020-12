Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal lâche une terrible annonce sur le rachat de l’OM !

Publié le 10 décembre 2020 à 8h15 par T.M. mis à jour le 10 décembre 2020 à 8h30

Depuis cet été, en collaboration avec Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal tente de racheter l’OM. Toutefois, malgré une énorme détermination, l’ancien patron du RCT reconnait que cela pourrait tout de même se solder par un échec.

L’OM sera-t-il racheté ? Alors que Frank McCourt est actuellement à la tête du club de phocéen, de nombreux fans marseillais réclament un changement tout en haut. Et forcément, quand Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi sont venus avec leur énorme projet, cela a pris une ampleur démesurée. Cet été, les deux hommes ont fait le forcing pour tenter de reprendre l’OM à l’Américain, qui n’a toutefois pas cédé, insistant sur le fait qu’il était pas vendeur. Depuis, du temps est passé, mais l’envie de Boudjellal et d’Ajroudi est toujours intacte. Ces derniers jours, le feuilleton de la vente de l’OM a été relancé, mais pas sûr qu’il aboutisse…

« Même pas une hypothèse, c’est un fantasme »