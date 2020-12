Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Face à McCourt, Boudjellal et Ajroudi se tiennent prêts !

Publié le 10 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Depuis cet été, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi sont intéressés par le rachat de l’OM. Une intention qui est toujours intacte et les deux hommes attendent désormais un signe de Frank McCourt.

Du côté de l’OM, la question d’un rachat revient souvent sur la table. Toutefois, cet été, cela a été plus concret que jamais avait le projet porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. Très intéressés par le club phocéen, les deux hommes souhaitaient prendre la place de Frank McCourt, qui n’a toutefois jamais lâché, persistant à dire qu’il n’était pas vendeur. Depuis, du temps est passé et les rumeurs se sont calmées autour de cette vente de l’OM. En revanche, le temps n’a aucunement éteint les ambitions de Boudjellal et Ajroudi.

Ajroudi patiente en attendant le bon moment