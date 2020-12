Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas doit gérer un cas à la Kylian Mbappé…

Publié le 10 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’OM, Boubacar Kamara aura un choix décisif à faire dans les mois à venir pour son avenir alors qu’il est très courtisé. Un cas qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain Kylian Mbappé au PSG…

Alors que Frank McCourt aurait clairement indiqué à la direction de l’OM qu’il faudra impérativement vendre plusieurs joueurs pour faire rentrer de l’argent lors des prochaines périodes de mercato, le nom d’un protégé d’André Villas-Boas revient forcément sur le devant de la scène : Boubacar Kamara. L’international espoirs français de 21 ans, repositionné avec succès du poste de défenseur central à celui de milieu défensif, était déjà annoncé sur le départ l’été dernier. Et Kamara va devoir faire un choix décisif pour son avenir à l’OM…

Kamara dans la même situation que Mbappé

En effet, le jeune joueur issu du centre de formation de l’OM présente de nombreuses similitudes avec Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec son club, Boubacar Kamara aura un choix décisif à faire dans les prochains mois et devra soit prolonger son bail, soit envisager un départ en fin de saison. D’ailleurs, comme l’a révélé L’Equipe mercredi, le joueur de l’OM intéresserait le FC Barcelone et le Bayern Munich depuis de nombreuses années. Kamara affole donc les cadors étrangers et pourrait rejoindre l’un d’eux l’été prochain, encore un point commun avec Mbappé.