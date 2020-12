Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, rachat… Mourad Boudjellal prêt à revoir ses plans après l’attaque de Tapie ?

Publié le 8 décembre 2020 à 15h30 par T.M.

Suite à ses sorties répétées dans les médias, Mourad Boudjellal s’est attiré les foudres, ce mardi, de Bernard Tapie. Des attaques qui pourraient bien relancer la vente de l’OM. Explications.

Impliqué dans un projet de rachat de l’OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal est venu relancer ce feuilleton ces derniers jours. En effet, faisant le tour des médias pour la sortie de son livre, le possible futur président phocéen a multiplié les grosses annonces concernant Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et la vente de l’OM. Toutefois, cela n’a pas été du goût de Bernard Tapie. L’ancien patron marseillais l’a d’ailleurs clairement fait savoir ce mardi dans des propos accordés à La Provence . Il s’en est ainsi pris à Mourad Boudjellal, lâchant notamment : « Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Ni pour lui, ni pour le club. Il a pourtant été lui-même président d’un club de sport et connaît les espérances et les passions que cela suscite. Donc il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire. Ce qui est interdit, c’est de rendre publique la volonté de vouloir reprendre un club sans avoir pris deux précautions essentielles: la première, c’est que le club soit à vendre, la deuxième, c’est que vous ayez les moyens de l’acheter. Or, dans ce cas précis, non seulement l’OM affirme qu’il n’est pas à vendre, mais je doute que Boudjellal ait les moyens de se l’offrir ».

Mourad Boudjellal prêt à agir en conséquence ?

Agacé, Bernard Tapie a même conclu son intervention par un cinglant : « Il faut vraiment que Boudjellal se calme ». Mourad Boudjellal en a pris pour son grade et visiblement, cela pourrait ne pas rester sans conséquence. En effet, invité à répondre par La Provence , le collaborateur de Mohamed Ayachi Ajroudi a fait part de son « admiration » et de son « respect » pour l’ancien président de l’OM, assurant également qu’il allait « l’écouter ». De même, Boudjellal a également expliqué : « Le problème est que j'ai quasi un complexe d'Œdipe avec Tapie donc je suis très touché par la moindre de ses déclarations ». A propos de cette dernière phrase, le quotidien régional explique même que Mourad Boudjellal pourrait remettre en question sa présence dans le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi à l’avenir.

D’autres pistes après l’OM ?