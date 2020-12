Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rachat, Zidane… Bernard Tapie dézingue Mourad Boudjellal !

Publié le 8 décembre 2020 à 11h30 par T.M.

Ces derniers jours, Mourad Boudjellal a multiplié les sorties médiatiques, relançant au passage le feuilleton de la vente de l’OM. Des propos qui n’ont toutefois pas été appréciés par Bernard Tapie, ancien patron du club phocéen.

Et c’est reparti pour un tour ! Comme durant l’été, la vente de l’OM est à nouveau au centre des discussions. Et encore une fois, c’est Mourad Boudjellal qui est venu rajouter de l’huile sur le feu. Collaborant avec Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien patron du RCT a profité de la sortie de son livre pour faire le tour des médias, l’occasion pour lui de faire le point sur le rachat de l’OM. « L’OM va être vendu, c'est sûr. Je ne vois pas comment Frank McCourt peut s'en sortir. Il va devoir vendre ou faire venir quelqu'un », a notamment répété à plusieurs reprises Boudjellal, tout en affichant de grandes ambitions s’il devenait un jour président de l’OM, comme celle notamment de vouloir faire venir Zinedine Zidane sur le banc de touche.

« Ce n’est pas bien »