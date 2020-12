Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, Ajroudi… McCourt condamné à craquer pour la vente du club ?

Publié le 8 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Mourad Boudjellal envisage plus que jamais de boucler le rachat de l’OM pour le compte de son collaborateur, Mohamed Ayachi Ajroudi, il se demande comment Frank McCourt peut encore se permettre de refuser ses avances.

Depuis maintenant plusieurs mois, Mourad Boudjellal entreprend de racheter l’OM pour le compte de son associé, l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais jusqu’ici, l’ancien patron du RC Toulon continue d’essuyer refus sur refus de la part de Frank McCourt, l’actuel propriétaire de l’OM. Pourtant, dans un large entretien accordé à La Provence lundi, Boudjellal a analysé la situation financière actuelle du club phocéen et ne comprend pas trop pourquoi McCourt s’obstine à refuser de vendre.

« Soit c’est un magicien, soit il a un puits sans fond »