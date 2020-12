Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prêt à passer à l'action pour cet attaquant ?

Publié le 8 décembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Après un dernier mercato très laborieux, Claude Puel espère faire de bonnes affaires en hiver. Pour cela, il aurait ciblé un nouvel attaquant venu de Suisse.

À l’ASSE, tout va mal. 15es de Ligue 1, les Verts de Claude Puel n’ont plus gagné depuis plus de deux mois et comptent bien être actifs sur le prochain marché des transferts en janvier. Alors que Claude Puel ferait tout pour faire revenir William Saliba d’Arsenal, le coach stéphanois serait aussi en quête d’un nouvel attaquant. Si la piste menant à Islam Slimani est évoquée, elle serait très onéreuse. Ainsi, comme vous le révélait en exclusivité le 10sport.com, l’ASSE regarde de près le championnat suisse. Dernièrement, le club stéphanois a notamment observé Aiyegun Tosin (22 ans), l’ailier droit nigérian du FC Zurich, ou encore Arthur Cabral (22 ans), l’avant-centre brésilien du FC Bâle. Mais les Verts auraient également un autre profil en tête.

L’ASSE ciblerait le joueur de Lausanne, Aldin Turkes ?