Mercato - ASSE : Claude Puel jette un énorme froid pour l'arrivée d'un buteur !

Publié le 7 décembre 2020 à 21h45 par A.M.

Après le match nul de l'ASSE contre Dijon (0-0), Claude Puel a assuré que les Verts n'avaient pas nécessairement besoin de recruter un avant-centre.

L'été dernier, l'AS Saint-Etienne a attiré Jean-Philippe Krasso dont l'adaptation au haut niveau prend du temps, et compte tenu du fait que l'autre avant-centre à disposition de Claude Puel est le jeune Charles Abi. Par conséquent, l'ASSE a tenté d'obtenir le prêt de M'Baye Niang au mois d'octobre, en vain. Et bien que Romain Hamouma, Denis Bouanga ou Wahbi Khazri dépanne à ce poste, les Verts ne possèdent que la 18e attaque de Ligue 1 avec 12 buts inscrits en 13 rencontres. Et pourtant, Claude Puel ne semble pas convaincu par la nécessité de recruter un avant-centre durant le mercato d'hiver, bien que le nom d'Islam Slimani ait circulé ces dernières semaines.

«S’il nous faut un avant-centre de métier ? Non, je ne crois pas»