Mercato - PSG : Moise Kean s’enflamme pour son adaptation express !

Publié le 7 décembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Débarqué sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance d’Everton cet été, Moise Kean s’est très rapidement intégré au PSG. Une adaptation express sur laquelle il est revenu ce lundi.

Arrivé dans les derniers instants du mercato estival comme doublure de Mauro Icardi à la pointe de l’attaque parisienne, Moise Kean est comme un poisson dans l’eau. À seulement 20 ans, l’Italien a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises en 12 matchs avec le PSG, et a délivré 1 passe décisive. Profitant de la blessure de Mauro Icardi pour gagner du temps de jeu, Moise Kean a récemment envoyé un message fort à son collègue d’attaque qui s'apprête à revenir. L'international Italien espère pouvoir donner des noeuds au cerveau à Thomas Tuchel grâce à ses bonnes prestations.

« Je suis très heureux de jouer pour le PSG »