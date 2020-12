Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Thiago Motta ?

Publié le 7 décembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Alors que Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino semblent s'éloigner du PSG, Leonardo serait désormais aussi inquiété pour Thiago Motta. L'entraîneur italien pourrait retourner au Genoa.

Le prochain propriétaire du banc parisien est encore une immense énigme. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Thomas Tuchel ne devrait pas être prolongé et le technicien allemand ne souhaiterait pas non plus prolonger l'aventure. L'ancien du Borussia Dortmund aurait déjà un point de chute possible avec Manchester United. Leonardo s'activerait ainsi en coulisses pour préparer la succession de Tuchel. Le directeur sportif parisien aurait trois pistes privilégiées, mais les prétendants s'effaceraient un à un. Longtemps favori de Leonardo, Massimiliano Allegri serait devenu impatient et projetterait plutôt de rebondir en Serie A ou en Premier League. Pour Mauricio Pochettino, le PSG devra faire face à la concurrence du Real Madrid puisque Florentino Perez serait proche du technicien argentin pour prendre la suite de Zinédine Zidane.

Thiago Motta et le Genoa, bis repetita ?