Mercato - Real Madrid : Zidane prendrait part à une course contre la montre !

Publié le 7 décembre 2020 à 23h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid et d’une poignée de clubs européens, Dominik Szoboszlai devrait quitter le RB Salzbourg dès le début du mercato hivernal si une équipe souhaitait le recruter cet hiver. Explications.

Sensation de cette première partie de saison, Dominik Szoboszlai ferait tourner la tête de plusieurs grands noms européens. Hormis le Real Madrid, Arsenal, le PSG, l’Atletico de Madrid ou encore le RB Leipzig (perçu comme étant le favori) auraient des vues sur le milieu offensif du RB Salzbourg. L’hiver s’annonce chaud au sein du club autrichien, l’international hongrois de 18 ans disposant d’une telle cote sur le marché. Néanmoins, en cas de départ de Szoboszlai, il serait rapidement réglé en raison des conditions fixées dans sa clause libératoire de 25M€.

Les dessous de la clause libératoire à 25M€ de Szoboszlai