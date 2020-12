Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane s'impatiente pour son avenir !

Publié le 7 décembre 2020 à 22h00 par D.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Luka Modric espère prolonger son contrat avec le Real Madrid. Mais pour l’heure, les dirigeants espagnols ne se seraient pas manifestés auprès du milieu de terrain croate.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Luka Modric n’est pas certain de porter le maillot madrilène lors du prochain exercice. Le milieu de terrain espère prolonger son bail avec le Real Madrid comme il l’avait confié dans un entretien à FourFourTwo : « Je l'ai dit plusieurs fois. On verra ce qui va se passer. On me pose souvent la question et je donne toujours la même réponse. Je me sens bien et je veux rester au Real Madrid tant que je pourrai aider l'équipe. C'est ce que je ressens en ce moment. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais bien sûr, je veux rester ». Mais pour l’heure, les responsables madrilènes ne se seraient pas manifestés auprès de Modric.

Modric espèrerait un appel de ses dirigeants